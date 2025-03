Lanazione.it - Gli appuntamenti del coro . Città di Piero

Leggi su Lanazione.it

Una volta rinnovato il proprio direttivo, ildiDomenico Stella di Sansepolcro si dedica ora a pieno regime all’attività 2025 dopo che comunque nel recente passato sono arrivati risultati gratificanti e stimolanti, vedi la partecipazione a manifestazioni e scambi corali nell’Italia centrale, ma anche con l’organizzazione "in casa" della rassegna corale nazionale "Voci d’Autunno" (della quale quest’anno si terrà l’undicesima edizione), il ciclo di concerti "Stabat Mater" - volto a celebrare il proprio anniversario della fondazione, nel 2022/2023) - e la realizzazione di produzioni dall’elevato profilo culturale come "Echi dal Passato–Un legame tra La Verna e Sansepolcro", progetto di musiche sulladi Sansepolcro rinvenute al Santuario della Verna. Inoltre in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha animato più volte le manifestazioni del Giorno del Ricordo anche con studio di un repertorio specifico.