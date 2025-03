Lopinionista.it - Giusto Pio, per la prima volta “Alla Corte di Nefertiti” disponibile in digitale

Leggi su Lopinionista.it

foto di Roberto Masotti – archivio Lelli e MasottiMILANO – Dopo la pubblicazione di “Kum- Percorsi intrecciati con Franco Battiato” in vinile e inad inaugurare l’avventura discografica di Miraloop, Artis Records e FondazionePio dedicata al Maestro, esce inla versione completa di “di” come venne pubblicata originariamente nel 1988 insieme a “Frammenti”, “Per un altro futuro (parte 1)”, “Per un altro Futuro (parte 2)”. Il sottotitolo della composizione (poi accantonato al momento della sua pubblicazione nel 1988) era: “Contrappunti astrali in frequenze e colori nel tempo. Ogni colore osserva il proprio valore metronomico, se pur autonomo, in armonica simbiosi”.È stata “Kum- Percorsi intrecciati con Franco Battiato” l’opera che ha aperto le danze, raccogliendo in un doppio vinile quattro momenti del percorso diPio nel periodo di collaborazione con Franco Battiato: (“Rappel” (1978) “di” (1988), “MeDea” (1991) e “A.