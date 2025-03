Lanazione.it - Giovani e memoria: a Firenze le scuole raccontano la pace

Leggi su Lanazione.it

, 12 marzo 2025- Lo Spazio Alfieri Cinema diha ospitato gli studenti di diversi istituti del nostro territorio, con un evento che ha inteso dare voce alla storia, all’attualità e alla speranza, attraverso la presentazione dei loro elaborati dedicati al tema della. L’evento, promosso dalla Lega Spi Cgil Q1 “Spartaco Lavagnini” con il patrocinio del Comune die del Quartiere 1, è stato un momento di confronto e creatività per i ragazzi, che hanno raccontato il loro punto di vista attraverso arte, teatro, video e ricerca storica. "Lae i diritti sono beni preziosi, da proteggere e riconoscere anche nelle loro forme più nascoste", ha sottolineato Benedetta Albanese, assessora all’Educazione e alladel Comune di, intervenuta alla mattinata. Gli studenti del Liceo Artistico Porta Romana di Sesto Fiorentino hanno affrontato il tema della Seconda guerra mondiale e dei viaggi della, realizzando tra l’altro una copia in gesso dell’opera dedicata a Mahsa Amini, simbolo del movimento Donna Vita Libertà, successivamente trasformata in bronzo dalla Fonderia d’arte Del Giudice e oggi esposta a Palazzo Strozzi Sacrati.