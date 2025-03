Ilgiorno.it - Giornata nazionale del paesaggio: visita speciale nel Giardino storico di Villa Arconati

Bollate (Milano) –guidataneldia Castellazzo di Bollate, venerdì 14 marzo alle ore 15 in occasione delladel2025 promossa dal Ministero della Cultura. Ilmonumentale di, con i terreni del Castellazzo, è uno dei 134 luoghi vincitori del Bando del Ministero finanziato dal Pnrr per il restauro e la valorizzazione di Parchi e Giardini Storici. Unico vincitore in tutta la provincia di Milano, ha ottenuto due milioni di euro per interventi di rigenerazione e riqualificazione. Il percorso dellaFondazione Augusto Rancilio ha deciso di aprire i cancelli con unaguidata alla scoperta delle sue meraviglie accompagnati dalle guide Far, alla scoperta degli ambienti più ricchi dal punto di vista-artistico e architettonico delall’italiana, come i teatri dedicati ai miti classici, al tempo e alle Stagioni, fino ad arrivare al parterre, uno dei pochissimi giardini 'alla francese' della Lombardia.