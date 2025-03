Iltempo.it - Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori, Giuliano: "Cortocircuito sociale"

Leggi su Iltempo.it

Nellalasanitari e sociosanitari, la UGL Salute "torna a ribadire con forza che ogni mezzo va messo in campo per garantire ai professionisti di svolgere la loro opera nelle condizioni di massima sicurezza". Lo afferma in una nota Gianluca, segretariodella UGL Salute. "Aver dovuto pensare e quindi istituzionalizzare questa ricorrenza, era il 2020, dimostra come da tempo sia in corso un autentico corto circuito civile che sta dividendo sempre di più i cittadini dagli. Indentificare in loro i bersagli di una sanità in affanno, incapace di rispondere alle esigenze primarie, dovrebbe far riflettere la politica non solo oggi ma sempre, fino alla risoluzione del problema. Insomma troppo poco è stato fatto. Se apprezziamo quanto a livello legislativo è stato prodotto, con l'inasprimento delle pene e la possibilità di procedere all'arresto in flagranza o entro 48 ore dall'evento criminoso nei confronti degli aggressori, constatiamo come a livello di prevenzione la strada da percorrere sia ancora lunga", spiega.