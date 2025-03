Scuolalink.it - Giornata mondiale del sonno: i dati allarmanti e dieci consigli per un riposo migliore

Leggi su Scuolalink.it

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa che mette in luce una preoccupante “crisi globale del”, evidenziata dal Global Sleep Survey 2025. Lo studio, condotto su oltre 30.000 persone in 12 nazioni, rivela come la qualità delsia sempre più compromessa da fattori quali stress, ansia e utilizzo eccessivo di dispositivi digitali. Le .del: iper unScuolalink.