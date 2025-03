Quotidiano.net - Giornata Mondiale del Sonno: i benefici del riposo

Perché ilè così importante per la nostra vita? Nel venerdì che precede l’appuntamento con l’equinozio di primavera in tutto il mondo è il ‘World Sleep Day’. Fra le problematiche più importanti rispetto altroviamo la sindrome delle gambe senza, insonnia e apnee notturne, condizioni che possono compromettere la qualità del. Ladelil 14 marzo 2025 diventa un’occasione per riflettere sull’importanza dele del, che spesso nella vita quotidiana sacrifichiamo e non solo per gli impegni, lavorativi e familiari, ma anche per la tendenza a sovraccaricare il tempo libero con programmi e attività. Dormire bene non è solo un piacere, ma una necessità fondamentale per il benessere fisico e mentale. Anche nel caso dei più piccoli il tempo libero da dedicare al, fisico e mentale, è prezioso perché favorisce lo sviluppo cognitivo ed emozionale.