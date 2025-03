Ilrestodelcarlino.it - Giornata del rene, appello per donare

In occasione dellamondiale del, celebrata domani, Ferrara si unisce all’globale per sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei reni e sulla prevenzione delle malattie renali. Questarappresenta un’opportunità per informare i cittadini riguardo alle gravi patologie renali, spesso silenziose e trascurate, che possono avere conseguenze importanti sulla salute e sulla qualità della vita. "Attualmente, nella provincia di Ferrara – mette in evidenza Alda Storari, direttore dell’unità operativa di Nefrologia dell’ospedale di Cona – si contano circa 240 pazienti in trattamento dialitico, di cui 30 ricevono dialisi peritoneale e una emodialisi domiciliare. Il numero dei portatori di trapianto renale è di 160. Tuttavia la richiesta di trapianti supera significativamente il numero di interventi effettuati, evidenziando l’urgenza di promuovere la donazione degli organi".