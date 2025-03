Secoloditalia.it - Giornata contro la violenza sugli operatori sanitari: paziente senegalese la ‘celebra’ pestando una volontaria del 118

La coincidenza ha voluto che l’arresto sia avvenuto proprio il 12 marzo, data in cui si celebra lanazionale di educazione e prevenzionelaal personaleo: a ‘celebrarla’ nel modo peggiore, un 40enneè stato arrestato dalla polizia di Stato di Firenze. Evidentemente, non bastano gli spot e le campagne di sensibilizzazione tra i cittadini italiani, visto che il fenomeno è sensibilmente gonfiato da chi arriva in Italia senza rispettare alcuna norma.Ilubriaco ha aggredito unadel 118 che lo aveva soccorsoL’immigrato africano è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali nei confronti di unadel 118. Secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti nel pomeriggio di martedì 11 marzo, il personaleo si era recato in piazza Indipendenza per soccorrere ilin difficoltà a causa, verosimilmente, dell’assunzione eccessiva di bevande alcoliche.