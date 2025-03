Lanazione.it - Giornata contro la violenza al personale sanitario: Opi plaude e ricorda la sua campagna “rispetta chi ti aiuta”

Arezzo, 12 marzo 2025 – L’Ordine delle professioni infermieristiche di Arezzo, con il suo Presidente Giovanni Grasso, partecipa all’iniziativa della Asl Toscana Sud Est che ha organizzato per il giorno 12 marzo una presenza nei 13 presidi delle province di Arezzo, Siena e Grosseto nei quali i cittadini potranno assumere il ruolo di “Ambassadorlaale socio”. L’iniziativa parte proprio dal Dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche della Asl con la sua direttrice Vianella Agostinelli che ha coinvolto anche i tre Ordini. “Arezzo da questo punto di vista rappresenta certamente una realtà che ha una grande sensibilità su questo tema e che ha lanciato nel febbraio 2019 lachitiproprio per sensibilizzare i cittadini sui comportamenti violenti nei confronti degli operatori sanitari che ha avuto vasta eco in tutto il territorio nazionale – afferma Giovanni Grasso.