Secoloditalia.it - Giorgianni: “La svolta del delitto di Garlasco lo conferma, la riforma della magistratura va pretesa”

Letizia, deputato senese di Fratelli d’Italia, già presidente dell’Associazione salva banche, ha commentato la notizia sulladeldisulla base dei suoi trascorsi da giornalista d’inchiesta, scrivendo un post sui social nel quale evidenzia un comune denominatore tra due fatti di cronaca. Al Secolo d’Italia ha scelto di articolare ulteriormente il suo ragionamento.Onorevole, qual è il filo rosso che unisce la riapertura dei casi di Liliana Resinovich e deldi?«Il filo rosso è la crisi silenziosaqualità investigativa. In entrambi i casi – come purtroppo in molti altri – stanno emergendo elementi che mettono in discussione le ricostruzioni iniziali, frutto spesso di indagini frettolose o condotte con superficialità. Non è accettabile che solo dopo anni si scoprano piste mai approfondite, tracce ignorate, ipotesi alternative non esplorate.