Lapresse.it - Giorgetti: “Veto su Unicredit e Mps è solo extrema ratio”

Le valutazioni sull’esercizio del golden power nei casi die Mps “saranno evidentemente effettuate in conformità con quanto previsto dalla legge, e quindi in modo ragionevole e proporzionato e nel rispetto del principio di non discriminazione”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlorispondendo a una interrogazione al question time alla Camera, ricordando che “ogni decisione viene presa a seguito di istruttoria approfondita che coinvolge le imprese interessate e che anche in caso di determinazioni finali concernenti l’esercizio dei poteri la gamma di possibili soluzioni, che vede ilalle operazionicome estrema, consente l’adozione di misure di monitoraggio e prescrittive pienamente idonee a contemperare gli interessi in gioco”.ha sottolineato che “le operazioni notificate ai sensi della normativa golden power sono oggetto di valutazione da parte di un Gruppo di coordinamento interministeriale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri“.