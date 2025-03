Giorgetti | riarmo non a scapito Sanità

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.20 "Il finanziamento della difesa non potrà avvenire adi settori fondamentali comee servizi pubblici". Lo ha detto il ministro dell' Economia,, al question time alla Camera. "L'Italia ha salutato positivamente la proposta della Commissione di attivare la clausola di salvaguardia nazionale del Patto di Stabilità e Crescita per le spese legate alla difesa". Ma questo "non comporti un aumento significativo del debito pubblico", ha aggiunto. E no alla "frenesia sulle cifre".