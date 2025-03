Giorgetti | No a riarmo a scapito sanità e servizi

Leggi su .com

(Adnkronos) – Nessun finanziamento della difesa adellao deipubblici, no a spese per ilche rialzino in modo oneroso il debito pubblico con rischi anche per la stabilità della zona euro. Il ministro dell'Economia Giancarloal question time alla Camera ha fissato i paletti sulle spese per la .L'articolo: “No a” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.