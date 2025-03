Iltempo.it - Giordano bombarda Ursula: "Vi ricordate lo spread e la pandemia?". Il sospetto sul riarmo

Dietro ildell'Ue il solito copione con la scusa dell'emergenza: Marioa Fuori dal coro si scaglia contro "von der Truppen". "Mentre in Arabia stanno lavorando, stanno cercando di avere uno spiraglio per fermare le armi, lei no,von der Leyen vuole solo moltiplicare. Armi! Armi! Armi!", tuona il conduttore del programma di Rete 4 in onda mercoledì 12 marzo. Il piano prevede una spesa di 800 miliardi per i Paesi dell'Unione nell'ambito della difesa europea. "E si può discutere perché non c'è tempo, perché bisogna fare presto. Fate presto, fate presto. è sempre lo stesso meccanismo, si crea un allarme generale, si crea il panico, poi si impongono delle misure drastiche e bisogna accettarle senza discutere", attacca. Il giornalista illustra quello che vede come un copione consolidato: "Vic'era una volta l'allarme