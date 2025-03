Thesocialpost.it - Gioia immensa per Lino Banfi, ora bisnonno: “La mia Matilde l’ha mandata dal cielo mia moglie Lucia”

Leggi su Thesocialpost.it

ha accolto con grande emozione la nascita della piccola, la sua prima pronipote. L’attore, simbolo della famiglia per intere generazioni, ha posato per una foto ricordo insieme alla neonata, alla figlia Rosanna, diventata nonna, e alla nipote Virginia, mamma della bimba. Un momento di grande felicità che porta con sé anche un tocco di magia.Un Segno dal«Penso che lassù ci sia un’energia molto potente e mi faccio mille domande», confida. «Questa bambina non doveva nascere: a mia nipote Virginia era stata diagnosticata la menopausa precoce, il che significava che non poteva avere figli. Ha affrontato un percorso difficile con la procreazione assistita e, alla fine, cefatta. Ma io sono convinto che dalci abbia messo lo zampino la mia adorata».