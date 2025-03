Ilrestodelcarlino.it - Giochi erotici non graditi. La denuncia della ex lo inguaia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si sviluppa in un contesto delicato la vicenda giudiziaria che vede un trentenne indagato per stalking e violenza sessuale a seguitopresentata dalla sua ex fidanzata, una ventenne con cui ha avuto una relazione durata circa un anno. Ieri, la ragazza è stata ascoltata in incidente probatorio in un ambiente protetto dal giudice per le indagini preliminari Janos Barlotti. L’udienza si è svolta con modalità specifiche: la giovane ha parlato in una stanza riservata, mentre in un’altra erano presenti il pubblico ministero Stefano Stargiotti e l’avvocato Massimo Martini, difensore dell’indagato. Laricostruisce un rapporto segnato, secondo la giovane, da episodi in cui le richieste dell’ex compagno l’avrebbero messa profondamente a disagio. In più occasioni il ragazzo avrebbe insistito per pratiche sessuali che lei non si sentiva di accettare.