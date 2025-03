Ilgiorno.it - Gintoneria sequestrata. Nobile e Lacerenza non rispondono al gip: "Fiducia nelle indagini"

Lei e lui, Stefaniae Davidei due dominus della, sono arrivati puntuali al settimo piano di palazzo di giustizia. Lei, la, per prima, in abiti sportivi interamente griffati Louis Vuitton, cappellino in testa e rossetto visto. É arrivata scortata da Liborio Cataliotti, suo storico avvocato, è entrata nell’ufficio della gip Alessandro Di Fazio, il tempo giusto a declinare le sue generalità, poi si è avvalsa della facoltà di non rispondere ed è uscita per tornare ai domiciliari. Poco dopo è giunto Davide, anche lui in abiti sportivi, tuta nera con scritto il suo nome. Anche lui ha scelto il silenzio. Per loro, a margine, ha parlato l’avvocato. "Noi abbiamo la massimae il massimo rispetto per questa indagine nei confronti dei pm e nei confronti delle forze di polizia (la Guardia di finanza) e finchè ci sarò io a difendere garantisco che quanto mi verrà concesso dai miei clienti al fine di collaborazione in questa indagine verrà fatto".