Ilfattoquotidiano.it - Gintoneria, l’avvocato: “Spero che Lacerenza torni al Sert”. Verso la richiesta di revoca dei domiciliari per Nobile: “Ha bisogno di cure”

Stefaniae Davidedevono essere “messi nelle condizioni di seguire programmi terapeutici di varia natura”. A dirlo a TgCom24 è Liborio Cataliotti,che difende la figlia di Wanna Marchi e il suo ex compagno imprenditore, entrambi sottoposti agli arrestinei giorni scorsi nell’ambito dell’inchiesta su un presunto giro di escort e droga alla, il locale dia Milano. Il legale potrebbe chiedere ladella misura cautelare per, spiega a Fanpage, a causa della necessità della donna di svolgere “cadenzate“. In ogni caso, aggiunge, la difesa ha avuto “informali rassicurazioni” che l’indagata potrà continuare il suo percorso medico anche ai.Perinvece non sarà chiesta ladei, ma la garanzia di poter seguire un programma di disintossicazione dalla droga: “Ho recuperato i documenti che riguardano il rapporto dicon il, cioè il servizio per tossicodipendenze, per rientrare dal suo problema di uso di sostanze stupefacenti.