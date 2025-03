News.robadadonne.it - Gigi Hadid parla per la prima volta di Bradley Cooper: “Storia molto romantica e felice”

Per lada quando la loro relazione è cominciata, poco più di un anno fa, la top modelhato, in un’intervista a Vogue, del compagno.La coppia èriservata, e le uniche foto insieme sono praticamente quelle “rubate” dai paparazzi; entrambi con figli – lei ha avuto la figlia Khai con l’ex compagno Zayn Malik, lui ha avuto Lea De Seine con Irina Shayk – si sono conosciuti proprio alla festa di compleanno di un bambino, presentati, come nelle migliori e più normali storie, da un amico comune.Oggi la modella ventinovenne si è sbilanciata con la famosa rivista, definendo la loro”, precisando però di non poter vivere “un’esperienza normale di appuntamenti come sono solite fare tutte le coppie”. Vi raccomandiamo.