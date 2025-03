Metropolitanmagazine.it - Giancarlo Magalli racconta la diagnosi di linfoma nel 2023: ”Se non mi fossi curato mi sarebbero rimasti due mesi di vita”

hato la suadiavvenuta nel. L’amato conduttore televisivo ha ricordato quei momenti ospite da Caterina Balivo a La Volta Buona, insieme alla figlia Michela.delladi– Notizie.comFra i volti e conduttori più amati della televisione italiana,è stato ospite mercoledì 12 marzo 2025 nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona., insieme alla figlia Michela, ha ricordato dei momenti difficili avvenuti nelquando al conduttore è stato diagnosticato un. La prima a sapere l’amara notizia è stata la figlia, Michela, che da Caterina Balivo hato:”Mi hanno detto o lo prendiamo in cura o lo perdiamo. Me lo hanno detto a telefono, ma io non l’ho detto a papà perché non volevo farlo preoccupare”.