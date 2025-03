Giancarlo Giorgetti promette che l’Italia non taglierà la sanità per comprare armi | Ma in Europa non tutti d’accordo – Video

Leggi su Open.online

Il ministro dell’Economia,è prudente quando risponde alle interrogazioni dell’opposizione, prima di M5s e quindi di Avs, sugli impegni economici delin relazione al programma ReArm Europe, e da Italia Viva sui dazi. Su entrambi gli argomenti, però, si pone in vistoso dissenso con il leader del suo partito, Matteo Salvini. «L’ovvia premessa è che l’attuale panorama politico chiede una coordinazione con l’Ue – dicein risposta ai partiti che gli chiedono chiarezza – Il piano ReArm Europe prevede investimenti fino a 800 miliardi, i dettagli saranno noti solo nelle prossime settimane», dice e non raccoglie le polemiche di chi gli ricorda che proprio oggi, mercoledì 12 marzo, la Lega ha votato contro il progetto nel parlamento europeo. «La posizione nazionale – dice il ministro – è che questo piano non comprometta gli investimenti pubblici e non crei nuovo debito, per il governo italiano il finanziamento non potrà avvenire a scapito dellae dei servizi pubblici.