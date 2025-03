Iodonna.it - Giammarco Tamberi ad Ancona per la presentazione del nuovo spot della Regione Marche

è adper ladelcome testimonialper la stagione 2025, insieme al presidente diFrancesco Acquaroli.«La mia testa per ora e' alla nascitaprincipessa, ma sto lavorando ogni giorno anche per Los Angeles», ha detto ai giornalisti il campione olimpico di salto in alto. Immagini di Daniele Carotti