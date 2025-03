Dilei.it - GF, Zeudi va dritta al punto: “Ho paura che Mariavittoria sia gelosa di me”

Leggi su Dilei.it

La diretta del Grande Fratello ha messoDi Palma sotto i riflettori, ma non solo per il suo traguardo da finalista. Il vero colpo di scena si è consumato lontano dallo studio, dove il web si è trasformato in un’arena infuocata dopo una sua confidenza a Chiara Cainelli. Poche parole, il tempo di un respiro trattenuto, ed è scoppiato il caso. In poche ore, il dibattito ha infiammato i social, tra chi la difende e chi la mette sul banco degli imputati. Ma vediamo bene cosa è successo.La frase che ha scatenato il webe Chiara Cainelli chiacchieravano, il solito scambio di confidenze che si consumano tra le pareti ovattate del Grande Fratello. Poi, l’imprevisto: un dettaglio privato sfugge alla bocca della modella, un’informazione delicata che in pochi minuti è già sulle bacheche digitali, pronta per essere dissezionata.