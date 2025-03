Lapresse.it - Georgia: altri 9 anni di carcere per l’ex presidente Saakashvili

Il tribunale di Tbilisi ha condannatoMikheilper appropriazione indebita e gli ha inflitto una pena detentiva dinove, che è statodelladal 2004 al 2013, sta già scontando una condanna a seidiper abuso di potere. È stato condannato in contumacia nel 2018 e arrestato nel 2021 al suo ritorno in. Nel nuovo caso contro, i pubblici ministerini lo accusano di aver sottratto e speso 9 milioni di larini (circa 3 milioni di euro) di fondi statali incanalati attraverso il Servizio di sicurezza statale per varie spese personali, tra cui beni di lusso e l’istruzione dei suoi figli. La difesa diha negato le accuse e ha insistito sul fatto che fossero politicamente motivate.