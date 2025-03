Ilfattoquotidiano.it - George Clooney fa la tinta: addio capelli brizzolati, ora è castano. E Amal s’infuria: “Niente sembra più vecchio di un uomo anziano che si tinge i capelli”

sidiedsi arrabbia.una canzone di Cochi e Renato, di quelle non sense modello Come porti ibella bionda, e invece è realtà. Il divo di Hollywood si colora i, i tabloid riportano che sua moglie non gradisce il mogano al posto del brizzolato e la “notizia” va nei trend di Google prima di ogni altra questione su guerra e pace.L’apparizione color mogano diin pubblico è avvenuta lo scorso weekend a New York dove assieme al nuovo bulbo si è presentato con giubbotto di pelle, pantaloni chiari e sneakers.si è tinto iper uno spettacolo di Broadway che andrà in scena proprio in queste ore, adattamento del film diretto dastesso – Good night and good luck – nel 2005.Il mese scorso l’attore aveva previsto che la sua famiglia non sarebbe stata così entusiasta del cambiamento nel suo aspetto.