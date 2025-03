Europa.today.it - George Clooney cambia look e tinge i capelli: la foto

Leggi su Europa.today.it

Per la prima volta in quasi tre decenni,. L'attore 63enne che per oltre vent'anni di carriera ha sfoggiato la sua caratteristica acconciatura sale e pepe, sfoggia adesso una capigliatura castana, ma solo per esigenze di scena. Il Daily Mail pubblica leche mostrano.