Lanazione.it - Geofor, pronto il nuovo impianto: finiti i lavori lumaca iniziati nel 2017

Pontedera, 12 marzo 2025 – La costruzione deldi compostaggio è finalmente in dirittura d’arrivo. Il conto alla rovescia per la sua entrata in funzione è già ampiamente iniziato. Dopo anni e anni di attese, salvo nuovi colpi di scena, la “macchina mangia rifiuti“ a breve sarà accesa nel cuore di Gello per produrre compost, elettricità e, in un futuro non troppo lontano, anche biometano. Per questo atteso evento non c’è ancora una data fissata sul calendario, mascommette sull’inizio dell’estate. “Pochi giorni fa si è tenuta la conferenza dei servizi con Regione, Arpat, Asl, vigili del fuoco e tutti gli altri soggetti interessati – annuncia Paolo Vannozzi, amministratore delegato di, azienda interamente pubblica che si occupa della gestione dei rifiuti – E nei prossimi giorni invieremo tutti i documenti per ottenere il nulla osta”.