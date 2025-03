Anteprima24.it - ‘Geo’, il Sannio protagonista su Rai 3 tra tradizioni e tipicità alimentari

Tempo di lettura: 2 minutiInteressante ed elogiativo nei confronti del territorio sannita il servizio denominato “Pane e companatico” curato da Gabriele Guida ed inserito nella puntata del 10 marzo della nota trasmissione Geo di RaiTre. In prima battuta viene descritta la coltivazione di un grano antico, la saragolla, di cui viene mostrata l’intera fase di lavorazione, dal campo alla farina fino a giungere al prezioso pane, presidio slow food. Successivamente il filmato passa ad illustrare un altro presidio slow food, la prelibata salsiccia rossa di Castelpoto descrivendone attentamente la preparazione. In zona si coltivano tipici peperoni rossi che vengono conservati insertandoli con ago e filo, per poi tostarli e macinarli; alla spezia ottenuta viene aggiunto del pepe, finocchietto selvatico ed infuso d’aglio, oltre ovviamente alla carne di maiale.