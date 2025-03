Ilfattoquotidiano.it - Gentile (Fi) prende il posto di Scutellà (M5s), l’ira di Conte: “Tajani in Aula per riscuotere un seggio nell’interesse di partito. È una truffa”

Ira di Giuseppeindurante le dichiarazioni di voto per il caso. La deputata del Movimento 5 stelle, dopo la relazione della Giunta delle elezioni che ha stabilito la riassegnazione di undella Calabria dopo il riggio delle schede, dovrà lasciare ila un esponente di Forza Italia, Andrea. “Quest’dovrebbe essere concentrata da mesi a risolvere problemi urgenti, dal caro vita al caro bollette, le liste d’attesa per gli esami medici.”, ha esorditoattaccando subito il ministro degli Esteri, Antonio, presente in. “Lei oggi è qui perundi, quando parleremo del piano di riarmo?”, ha tuonato.ha ripercorso la vicenda. Per poi concludere: “Si ribalta il risultato. Duecento schede recuperate al voto? Una!”.