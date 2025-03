Ilfattoquotidiano.it - Gentile (Fi) prende il posto di Scutellà (M5s) alla Camera: tensione in Aula. La deputata decaduta: “Sopruso”. Conte: “Una truffa”

Fuori unadel Movimento Cinque Stelle, dentro un esponente di Forza Italia. Laha approvato con 183 voti favorevoli (127 i contrari) la relazione della Giunta delle elezioni che ha stabilito la riassegnazione di un seggio della Calabria dopo il riggio delle schede: è di Andrea, figlio dell’ex sottosegretario Antonio, e non di Elisa. L’ultimo tentativo del M5s di trattare ulteriormente l’argomento in commissione avanzata è stato respinto a maggioranza dall’. A Montecitorio si è vissuta una seduta tesa, con pesanti accuse dei pentastellati ai partiti di governo al termine di un iter tortuoso e tormentato.Al centro della discussione c’è l’esito del voto nel 2022 in un collegio della Calabria. La Giunta delle elezioni, su ricorso dell’azzurro, haggiato di nuovo le schede nulle e bianche dandogli ragione.