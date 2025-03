Thesocialpost.it - Genova, donna travolta da una palma in piazza Paolo da Novi: morta sul colpo

Leggi su Thesocialpost.it

Tragedia nel cuore del quartiere Foce, a. Unadi 58 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio dopo essere statadalla caduta improvvisa di unainDa. Nonostante i soccorsi tempestivi e i tentativi di rianimazione effettuati dal personale del 118 e dalla Croce Bianca, per lei non c’è stato nulla da fare.Sul luogo dell’incidente sono intervenute immediatamente le pattuglie della polizia locale e le volanti della Questura, mentre i Vigili del Fuoco si sono occupati della rimozione della pianta per liberare il corpo della vittima. Contestualmente, sono stati allertati anche i tecnici della municipalizzata Aster, responsabili della gestione del verde urbano, per accertare le cause del cedimento della.L’episodio ha suscitato grande sgomento tra i residenti della zona, molti dei quali si trovavano nei pressi dellaal momento del crollo.