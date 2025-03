Lapresse.it - Genova, donna muore schiacciata da una palma

Leggi su Lapresse.it

Tragedia in piazza Paolo Da Novi a, nel primo pomeriggio di oggi. Una pianta didi un’aiuola a lato strada è crollata, forse per via del maltempo travolgendo una, morta sul colpo nell’impatto. Sul posto, intorno alle 14.30, è intervenuto il 118 ma nonostante i tentativi di soccorso per la, di circa 50 anni, non c’è stato nulla da fare.