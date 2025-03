Movieplayer.it - Gene Hackman: il messaggio della moglie di Bruce Willis dopo la morte del divo 95enne

Leggi su Movieplayer.it

Emma Hemingha pubblicato un video in cui riflette sulla salute psicologica dei caregiver che si prendono cura delle persone malate. Le circostanze tragichedie del loro cane, ha suscitato parecchie reazioni sui social anche a Hollywood. Emma Hemingdi, ha pubblicato un video in cui parte proprio dalla scomparsafamigliaper proporre una riflessione. Emma Hemingha ricordato che non si tratta soltantosalute delle persone malate ma anche di quella dei caregiver che si prendono cura di loro durante la malattia. L'importanza dei caregiver nel discorso di Emma Heming"Di solito non commento cose delre" dichiara ladell'attore nel video "ma .