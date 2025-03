Biccy.it - Gelo tra Shaila e Lorenzo, lei sbotta: “Rosico! Lui in finale, io no. Messa in ombra da lui”

Leggi su Biccy.it

Gatta eSpolverato continuano ad essere amici speciali, passano il tempo a farsi le coccole e ripetersi quanto si amano, ma non si definiscono più fidanzati. Da ieri però tra i due è calato il, quando la ballerina ha iniziato ad avere dei dubbi sul motivo per cui non è stata eletta terza finalista. L’ex velina si è confrontata con: “Questa coppia ti ha portato in, la cosa ha premiato te, ma ha sfavorito me, tu ci sei e io no. Non sono arrabbiata con te, ma è giusto che io viva più me stessa“.si è sfogata anche con le sue amiche Chiara e Zeudi e ha detto di essere pronta ad uscire dall’di Spolverato (se lallero).#ieri “Io sono felicissima per #Zeudi in, #Helena invece è evidente che rosica perchè non è amica”#oggi : “Stanotte ci ho pensato e mi rode sta cosa di essere stata in studio ad assistere ad un’altra finalista, perchè devo essere felice?”#GrandeFratello— OPINIONISTA (@SoloLaGio) March 11, 2025Cala iltra, lei si confida con Chiara e Zeudi.