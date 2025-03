Terzotemponapoli.com - Garzya: “Napoli, non sottovalutare le ‘piccole’”

Luigi, ex allenatore e commentatore sportivo, ha espresso il suo parere sulle sfide che ilpotrebbe affrontare nel finale di stagione, soprattutto per quanto riguarda la lotta per lo scudetto. Intervenuto a Radio Marte nel programma Marte Sport Live,ha sottolineato l’importanza della concentrazione e dell’esperienza nel periodo decisivo del campionato.L’esperienza di Conte e la lotta per lo scudettoIl tecnico pugliese ha elogiato l’esperienza e la mentalità vincente di Antonio Conte. “Conte sta sempre sul pezzo e nel finale di stagione ancora di più”, ha dichiarato. Per l’ex allenatore, il tecnico dell’Inter è la figura ideale per guidare una squadra nella lotta per il titolo. La sua capacità di mantenere alta l’attenzione, anche nei momenti cruciali del campionato, è una delle chiavi del suo successo.