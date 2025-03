GarlascoPm | nuovi elementi da vagliare

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.30 Ci sarebbero "indizianti" nei confronti di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Lo scrivono i Pm pavesi che hanno chiesto alla Cassazione di riaprire l' indagine. In particolare si chiedonoaccertamenti sulle impronte di scarpe sulla scena del crimine e quelle sul dispenser del sapone con il quale l'assassino si è lavato le mani. Per l'omicidio è stato condannato in via definitiva a 16 anni Alberto Stasi, oggi 41enne.Era il fidanzato di Chiara.