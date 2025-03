Tg24.sky.it - Garlasco, Stefano Nazzi a Sky TG24: "Difficile arrivare a prove inattaccabili dopo anni"

"A distanza di tantiè comunquea dellesostanziali e oggettive che siano, cioè oltre ogni ragionevole dubbio. Va ricordato che Alberto Stasi fu assolto in Corte d’Assise e in Corte d’Appello, ebbe due assoluzioni prima che la Cassazione facesse rifare il processo d’Appello e si arrivasse alla condanna". A dirlo, ospite a Timeline su Sky, è- giornalista de Il Post e autore del podcast Indagini - parlando della svolta nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto anel 2007, per il quale risulta ora indagato un amico del fratello della vittima, Andrea Sempio.