Nuovasocieta.it - Garlasco, si riapre l’inchiesta per il delitto di Chiara Poggi: indagato Andrea Sempio, amico del fratello

Un calvario che si. Così Rita e Giuseppe, i genitori di, la 26enne uccisa nell’agosto del 2007 nella loro villetta di, in provincia di Pavia, commentano la notizia di una riapertura dele di un nuovo. Notizia che la famiglia diha appreso solo dai telegiornali e nei confronti della quale affermano di “non avere nulla da dire”. Ma che rappresenta una nuova dolorosa pagina in un caso che non sembra avere mai fine, nonostante la condanna in via definitiva dell’allora fidanzato della vittima, Alberto Stasi. A ricevere l’avviso di garanzia è un nome già noto in questa vicenda. Si tratta dideldi, Marco, che in quell’estate frequentava la casa deie che già nel 2016 era statoper poi vedere la sua posizione archiviata qualche mese dopo.