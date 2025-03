Tg24.sky.it - Garlasco, Pm: "Analisi su impronte scarpe e dita a casa Poggi". Legale Sempio: "Sta male"

Leggi su Tg24.sky.it

Svolta nel caso dell’omicidio di Chiara, avvenuto anel 2007. A 18 anni dai fatti, c’è un nuovo indagato: è Andrea, amico del fratello della giovane uccisa. L'uomo - a cui settimana scorsa è stato notificato un avviso di garanzia - era già stato indagato, ma le accuse nei suoi confronti erano state archiviate. Per l'omicidio nel 2015 è stato condannato l'allora fidanzato della vittima, Alberto Stasi che sta scontando una pena a 16 anni di reclusione. Lo stesso Stasi ha "fiducia che sia fatta piena luce, fiducia nella verità e nella giustizia soprattutto per Chiara", ha spiegato oggi uno dei suoi legali, l'avvocata Giada Bocellari. Sui nuovi sviluppi del caso è intervenuto anche Gian Luigi Tizzoni, storico avvocato della famiglia: "È il settimo tentativo di far cadere un giudicato ed è davvero raro, straordinario.