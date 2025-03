Tg24.sky.it - Garlasco, indagato Andrea Sempio. Il padre di Chiara Poggi: "Calvario che non finisce mai"

"Dopo 18 anni sia io che mia moglie che nostro figlio pensavamo che fosse finita". A dirlo, intervistato da Repubblica, è Giuseppe, ildi, uccisa anel 2007. Le parole dell'uomo arrivano all'indomani della notizia che un amico del figlio -- è. "Siamo rimasti di sasso, nessuno ci aveva detto niente", aggiunge. Per il papà di, "non è il momento di azzardare dei ragionamenti. Non vogliamo farlo, siamo sempre stati prudenti e misurati, fin dal primo giorno. Abbiamo atteso per anni che la verità giudiziaria sulla morte di nostra figlia venisse a galla e fosse scritta. In modo definitivo. In questa fase ogni nostra dizione sulle novità emerse potrebbe essere strumentalizzata". Poi spiega: "Ritrovarsi di nuovo immersi in questa storia non ci fa bene.