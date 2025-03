Garlasco, Andrea Sempio «sconvolto e allibito» per l'accusa di omicidio di Chiara Poggi. Cosa succederà ad Alberto Stasi

Leggi su Open.online

oggi non vive più a. Si è trasferito a Voghera e lavora in un negozio di telefonia in un centro commerciale. Da ieri però è in ferie. Per proteggersi dalla curiosità dei media dopo la decisione della procura di Pavia di indagarlo per l’di. «Sono», fa sapere lui. Che era già finito al centro dell’indagine e poi scagionato. Anche per lui, nerd dei videogiochi, c’è l’ipotesi dell’attacco di rabbia, ma dopo un approccio respinto. Mentre, condannato a 16 anni, dice: «Sono innocente e so aspettare». Anche se la sua pena si sta per concludere e nel frattempo sta usufruendo dei benefici carcerari, la sua difesa o la stessa procura possono chiedere la revisione del processo.»Nel 2007aveva 19 anni.