Game of Thrones il nuovo prequel avrà un tono diverso dalle altre serie

I creatori del prossimo show di Westeros, A Knight of the Seven Kingdoms, stanno già lavorando alla seconda stagione, secondo l’autore e sceneggiatore-produttore televisivo George RR Martin. Tuttavia, ildiofundaofo House of the Dragon, il che potrebbe insospettire i fan. Martin sta attualmente promuovendo In the Lost Lands, un film basato su una storia di Martin, che non fa parte del canone diof. Tuttavia, gli è impossibile evitare domande sul franchise diofdella HBO e ha colto l’occasione per gestire le aspettative riguardo al prossimo. “È un po’ più soft“, ha detto Martin a Collider. “È un po’ più umoristico. Spero che il pubblico sia aperto a questo tipo di cambiamento“.La storia di A Knight of the Seven Kingdoms si svolge 77 anni dopo l’inizio della Danza dei Draghi vista in House of the Dragon e 89 anni prima degli eventi di A Song of Ice and Fire; è basata sui racconti Tales of Dunk e Egg di Martin.