Ilrestodelcarlino.it - Gaia, il tormentone di Sanremo sbarca ai Petali

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Giuseppe MarottaL’estate non è ancora arrivata, ma nell’aria riecheggiano già i primi tormentoni che ne faranno da cornice: tra le canzoni protagoniste ci sarà sicuramente anche ’Chiamo io, chiami tu’ diGozzi, cantante 27enne nata a Guastalla che si prepara per un appuntamento nella nostra città. Domenica 23 marzo, infatti, è in programma il firmacopie dipresso il centro commerciale ’I’, alle 17. La giovane artista, dopo aver portato il brano citato in precedenza in gara all’ultimo Festival di, ha annunciato l’uscita del nuovo album, dal titolo ’Rosa dei venti’, in uscita venerdì 21 marzo, ma già disponibile in pre order. Ai ’’ la cantante firmerà proprio le copie del nuovo album (sarà anche possibile acquistare in loco nel giorno dell’evento). Oltre a essere in possesso del disco, per partecipare all’evento sarà necessario iscriversi alla mailing list dei ’’, tramite il sito dello stesso centro commerciale.