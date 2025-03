Metropolitanmagazine.it - Gaetano Boccia, chi è il fratello di Maria Rosaria arrestato per furto di corrente a Torre Annunziata

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Andrea, 44 anni, è statodai carabinieri dinella giornata di martedì 11 marzo, ildiè titolare di un negozio di abbigliamento a Pompei, in provincia di Napoli. Andreaè accusato diaggravato di energia elettrica. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, al contatore del suo negozio sarebbe stato applicato un dispositivo che gli consentiva di non registrare i consumi di.Una alterazione accertata dai tecnici dell’Enel, intervenuti con i carabinieri nel controllo presso il negozio. Ildiè ora in attesa del processo per direttissima al tribunale di. Nel frattempo, anche la sorella deve fare i conti con la giustizia.è infatti indagata per truffa dalla procura di Pisa.