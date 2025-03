Iltempo.it - Gabrielli allo scoperto: la "supercazzola" su Ostia commissariata per salvare Roma

Retroscena clamoroso sul commissariamento del X Municipio disciolto per mafia sulla scia dell'inchiesta Mondo di mezzo. Lo rivela l'ra prefetto diFranco, ex capo della polizia ed ex direttore dell'Aisi e del Sisde, che ricorda come l'ipotesi principale era quella di commissariare il Campidoglio ma le ripercussioni sarebbero state enormi. "Avevamo fatto una proiezione: commissariareper mafia avrebbe fatto un danno pari al 2% del pil nazionale", ha dettodurante il suo intervento alla presentazione a Milano del libro "Storie Bastarde" scritto dal direttore dell'Adnkronos, Davide Desario. "Avevamo l'obiettivo di non commissariare - ha spiegato-. Era complicato" ma "ac'erano tutte le caratteristiche del condizionamento da organizzazione di stampo mafioso".