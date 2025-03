G7 Canada Tajani | per pace Ucraina serve unità ora tocca a Mosca

Leggi su Ildenaro.it

La Malbaie (), 12 mar. (askanews) – L’obiettivo era e resta uno solo: “unagiusta e duratura per l’”. E la si può “raggiungere” mantenendo il fronte unito, “noi europei, con gli americani”. Alla vigilia della sua partenza per il, dove parteciperà alla ministeriale Esteri del G7, Antonioribadisce la posizione che porterà al tavolo dei lavori a La Malbaie, in Quebec: i colloqui di Gedda tra le delegazioni di Stati Uniti esono state “un passo importante” sulla strada di un eventuale accordo diche “anche l’Europa vuole contribuire a costruire”. Ne discuterà con gli omologhi del G7 nella regione di Charlevoix, durante questa prima riunione sotto la presidenza di Ottawa e a margine dei colloqui, in una serie di incontri bilaterali con i ministri presenti (venerdì è in programma quello con il segretario di Stato americano Marco Rubio).