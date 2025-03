Lettera43.it - Furto di energia elettrica, arrestato il fratello di Maria Rosaria Boccia

Ildiè statodai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata peraggravato di. Andrea Gaetanoha 44 anni ed è un commerciante di abbigliamento: durante un controllo nel suo negozio di Pompei i militari hanno scoperto un magnete che, applicato al contatore della corrente, gli consentiva di non registrare i consumi. Il tutto è stato riscontrato dai carabinieri insieme al personale dell'Enel intervenuto per il sopralluogo. Andrea Gaetanoè ora in attesa del processo per direttissima, che si terrà presso il tribunale di Torre Annunziata.