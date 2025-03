Rompipallone.it - Furia Donnarumma: ci va giù durissimo e non le manda a dire

torna ad attirare l’attenzione, ma stavolta non le hate certamente a: ci è andato giù in maniera molto dura.Gianluigiè stato protagonista del successo del PSG in casa del Liverpool: il club parigino si è imposto nettamente tra andata e ritorno e con un 2-5 totale è passato ai quarti di finale di Champions League.Proprio al termine della gara, l’estremo difensore protagonista di diverse importanti parate e di due rigori respinti ha parlato di una questione che in più occasioni lo ha ‘colpito’ in prima persona.ci va giù molto duro: ecco cos’ha provocato la rabbia del portiere italianoGianluigi, subito dopo la partita giocata e vinta dal PSG contro il Liverpool, ci è andato giù duro ai microfoni di ‘Sky Sport’ e ha dichiarato: “Le critiche della stampa francese? Sono un po’ nervoso su questo, vedo tante critiche da giornalisti, se si possono chiamare così, senza sapere cosa sia il mestiere”.