Funny Little Fears | il primo album solista di Damiano David

è il titolo deldi, in uscita il 16 maggio. In tutto quattordici canzoni che includono i tre singoli pubblicati finora, ovvero Silverlines, Born with a broken heart e Next Summer. L'è disponibile in pre order a questo link:.lnk.to/La tracklist di:VOICESNEXT SUMMERZOMBIE LADIETHE BRUISESICK OF MYSELFANGELTANGOBORN WITH A BROKEN HEARTTANGERINEMARSTHE FIRST TIMEPERFECT LIFESILVERLINESSOLITUDE (No One Understands Me)Il World Tour 2025 vedràimpegnato in oltre trenta date. Ilconcerto italiano sarà il 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano. Già sold out la data di Roma l’11 ottobre al Palazzo dello Sport che a grande richiesta raddoppia il 12 ottobre. Qui sotto il programma completo del tour che include anche la partecipazione ad alcuni Festival.